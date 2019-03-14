В 2018 году в России недобросовестных коллекторов оштрафовали на 60 млн рублей

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Российские суды в течение прошлого года оштрафовали недобросовестных коллекторов на общую сумму более 60 млн рублей. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов, выступая в четверг на коллегии по итогам работы ведомства за 2018 год.

"В общей сложности должностными лицами службы в 2018 году возбуждено 1,8 тыс. дел об административных правонарушениях по статье 14.57 КоАП РФ ("Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности"). Общая сумма штрафов, назначенных судами в качестве административного наказания, превысила 60 млн рублей", - сказал директор ФССП.

В прошлом году количество обращений в ФССП в связи с неправомерными действиями коллекторов возросло на треть и составило около 22 тыс. При этом число обращений в отношении профессиональных коллекторов сократилось на 3% и составило чуть более 7 тыс., доля жалоб на микрофинансовые организации возросла на 8%, достигнув 10 тыс. Сотрудники ФССП рассмотрели 20,5 тыс. обращений и провели 288 проверок деятельности юридических лиц, включенных в государственный реестр профессиональных коллекторов.

"По результатам проверок выдано 53 предписания об устранении выявленных нарушений и составлено 377 протоколов об административных правонарушениях", - отметил Аристов. Он также подчеркнул, что служба направила в Минюст России ряд предложений по законопроектам, которые позволят повысить эффективность реализации ее полномочий.

Всего в реестр профессиональных взыскателей просроченной задолженности включены 220 юридических лиц. С 1 января 2017 года, когда начал действовать закон о коллекторах, из реестра исключено 16 организаций, 13 из них - в прошлом году (три исключены в связи с нарушениями законодательства, остальные десять - по заявлению самих юридических лиц). Как заявил глава ФССП, на протяжении всего периода действия закона отмечается его положительное влияние на рынок возврата просроченной задолженности. "Коллекторов в значительной степени дисциплинирует угроза применения мер административного воздействия, а также возможность исключения из реестра в случае грубого нарушения законодательства", - пояснил Аристов.

Директор ФССП отметил, что на сегодняшний день рынок профессиональных коллекторов в целом определился и растет уже значительно меньшими темпами, чем раньше. "В ближайшем будущем можно прогнозировать уход с этого рынка недобросовестных игроков", - сказал он.