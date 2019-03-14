В хадж из Татарстана в 2019 году отправятся 1,8 тыс. человек

КАЗАНЬ, 14 марта. /ТАСС/. Официальный хадж-оператор Татарстана "ДУМ РТ Хадж" в 2019 году направит 1,8 тыс. паломников в Мекку и Медину. Об этом сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман (ДУМ) республики.

"По итогам распределения паломнических квот между региональными муфтиятами Хадж-миссией России для Духовного управления мусульман Республики Татарстан в 2019 году выделено 1,8 тыс. мест. Столько татарстанцев, как и в 2018 году, смогут совершить хадж к мусульманским святыням в Мекке и Медине по программам официального хадж-оператора в Татарстане "ДУМ РТ Хадж". Общая российская квота по сравнению с прошлым годом также осталась неизменной и составила 20,5 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ДУМ республики, квота Татарстана уже закрыта примерно на 80-85% от всех мест. В управлении отметили, что в текущем году фиксируется рост количества желающих совершить паломничество. Кроме того, выросла стоимость путевок на 5-7%, что связано с изменением цен на рынке валют и топливном рынке.

Хадж - паломничество к мусульманским святыням в городах Мекка и Медина в Саудовской Аравии, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммеда. Хадж, который является одним из столпов ислама, хотя бы один раз в жизни должен совершить каждый мусульманин.