Стоимость Ржевского мемориала составит более 600 млн рублей

О причинах и последствиях крупнейшего военного конфликта, а также воспоминания его участников — в материале ТАСС

1418 дней: что нужно помнить о Великой Отечественной войне О причинах и последствиях крупнейшего военного конфликта, а также воспоминания его участников — в материале ТАСС

"Полная стоимость строительства, состоящая из архитектурной части и работ по созданию подходной группы из бетонных стен, облицованных сталью, с нанесенными на них фамилиями защитников Ржева, а также благоустройству прилегающей территории, составляет приблизительно 650 млн рублей", - сказал он.

По словам Баркова, жители России и трудовые коллективы уже перечислили на создание мемориала более 100 млн рублей. "На сегодняшний день собрано 113 млн 525 тыс. рублей. Мы также знаем, что Союзное государство России и Белоруссии поддержало участие своего бюджета. Понятно, что пожертвования физических лиц не сформируют полный бюджет, но мы четко понимаем, что финансовая задача будет решена", - сказал исполнительный директор РВИО.

Он также сообщил, что с 14 марта все желающие смогут принять участие в голосовании по выбору варианта оформления площадки для возложения цветов и отдания почестей у подножия монумента. "Мы приглашаем всех неравнодушных людей принять участие в создании памятника. На портале "Ржев.история.рф" сегодня объявляется интерактивное голосование по вариантам художественного оформления места возложения цветов. Мы будем выносить на голосование и другие художественные решения, которые еще не определены", - отметил Барков

В настоящее время идет процесс создания фрагментов центральной фигуры мемориала из глины общим весом около 100 тонн. В дальнейшем с них будут сделаны оттиски для отливки в бронзе. Отлитая скульптура будет весить порядка 90 тонн, еще 110 тонн составит вес несущего каркаса.

Компания, которая будет выполнять литье, будет определена по итогам конкурса, а к монтажу планируется приступить в январе 2020 года.

Память о героях Ржева

В ноябре 2018 года в основание мемориала был заложен первый камень, тогда же был объявлен сбор народных пожертвований. Создание Ржевского мемориала включено в правительственный план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, его открытие планируется 9 мая 2020 года.

На конкурс поступило 32 проекта, из которых деятелями культуры и искусства был определен победитель - проект скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина. Мемориал будет расположен у деревни Хорошево Ржевского района Тверской области, рядом с федеральной автомобильной трассой М-9 Москва - Рига. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Минкультуры России и правительства Тверской области.

Ржевский район в годы Великой Отечественной войны стал местом ожесточенных сражений, Основные боевые действия проходили в районе Ржевско-Вяземского выступа с января 1942 по март 1943 года. Сотни тысяч советских бойцов были убиты, пропали без вести или попали в плен. Проведенные войсками Западного и Калининского фронтов наступательные и оборонительные операции имели огромное стратегическое значение для достижения перелома в пользу Красной Армии на всем советско-германском фронте.