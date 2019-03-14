Команда Кусто поделится опытом реабилитации китообразных ради спасения косаток в Приморье

ТАСС, 14 марта. Французский ученый и океанограф Жан-Мишель Кусто вместе с командой международных экспертов готов в целях спасения косаток и белух, содержащихся в бухте Средней Приморского края, поделиться с российскими учеными опытом по реабилитации большого количества морских китообразных. Об этом сообщил в четверг ТАСС советник Жана-Мишеля Кусто Чарльз Виник.

В приморской бухте Средней под Находкой в специальном центре передержки, называемом экологами "китовой тюрьмой", находились 11 нелегально выловленных для продажи в Китай косаток, там же было 90 белух. Позднее три белухи пропали, также стало известно об исчезновении одной косатки. В связи с выловом животных возбуждено уголовное дело о незаконной добыче. Накануне Жан-Мишель Кусто ответил согласием на приглашение губернатора Приморского края Олега Кожемяко приехать в регион для участия в спасении китообразных.

"Большинство, если не все из этих животных [косаток и белух в "китовой тюрьме"] являются очень молодыми особями, это не взрослые косатки и белухи. Важно освободить их туда, где обитают взрослые особи, у членов нашей команды был опыт реабилитации большого количества китообразных. Мы считаем важным и необходимым, чтобы наша команда работала с российскими учеными и экспертами по морским млекопитающими, так как именно они хорошо знакомы с популяциями косаток и белух в российских водах. С ними мы сможем создать план по безопасному возвращению животных в домашние воды", - сказал собеседник агентства.

По словам Виника, более точно о подходах и методах в работе с косатками и белухами можно будет говорить только после посещения бухты, осмотра животных и полного понимания, какие ресурсы будут предоставлены для реализации плана спасения. Точной даты приезда Кусто и команды Виник пока назвать не смог, так как сейчас идет процесс переговоров с властями Приморского края.

22 февраля президент РФ Владимир Путин дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с научными организациями до 1 марта решить судьбу морских животных. Министерство природных ресурсов пообещало разработать дорожную карту по их выпуску. Контрольное управление администрации президента РФ взяло вопрос об освобождении косаток в Приморье на особой контроль, однако, как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле пока не считают проблему решенной.