Госдума приняла в I чтении законопроект, разрешающий выращивать опийный мак для медицины

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект, разрешающий выращивать в РФ наркосодержащие растения, в частности опийный мак, для производства обезболивающих лекарств. Согласно пояснительной записке, данная мера необходима в связи с тем, что подобные препараты в основном производят компании, находящиеся в юрисдикции стран, которые ввели санкции в отношении РФ.

Документ позволяет "культивирование наркосодержащих растений для производства используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ". Им будут заниматься государственные унитарные предприятия, имущество которых находится в федеральной собственности, при наличии у них соответствующей лицензии.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым законом предоставлено право культивировать наркосодержащие растения, устанавливается ряд обязанностей. Они должны будут "принимать меры по уничтожению остатков посевов наркосодержащих растений, остатков наркотических средств и психотропных веществ, образующихся в процессе производства", а также "ежегодно представлять отчеты о местоположении и площади земельных участков" с такими растениями.

"Сегодня России нужны субстанции опия для производства обезболивающих препаратов", - пояснил журналистам зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль. "Сейчас мы зависим от импорта, потому что наркосодержащие препараты, произведенные в России, изготавливаются из импортного сырья. А мы должны наладить собственное производство", - подчеркнул он.

Депутат отнес данный вопрос "к числу вопросов национальной безопасности", напомнив, что большая часть опийных лекарственных препаратов относятся к перечню жизненно необходимых, их употребляют лица, имеющие выраженный болевой синдром, например, онкологические больные на последней стадии. "Потребность в этой категории товара есть всегда. Как минимум полмиллиона человек имеют потребность в наркотическом обезболивании", - сообщил он.

По словам Огуля, необходимые для производства опийных обезболивающих алкалоиды содержатся в масличном маке, который может произрастать в черноземных зонах Центральной России и Поволжья. "Безусловно, государство должно жестко контролировать это производство во избежание злоупотреблений", - заключил он.