Брошенная в московской квартире девочка может догнать сверстников в развитии

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Врачи не исключают, что пятилетняя девочка, оставленная одной в квартире на севере Москвы, может догнать сверстников по умственному развитию, но ей необходимы регулярные занятия. Об этом в четверг сообщил ТАСС главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, главный врач детской городской клинической больницы им. Башляевой Исмаил Османов.

Ранее сообщалось, что по физическим параметрам девочка не отстает от своих сверстников, однако наблюдается задержка умственного развития, ребенок не разговаривает, а только произносит звуки, похожие на слоги.

"Надежда, что девочка нагонит сверстников по умственному развитию, есть. У нее очень живые глазки. Но надо с ней заниматься", - сказал Османов.

По его словам, в больнице девочка проходит комплексные медицинские обследования и лечение, а также психологическую реабилитацию - получает помощь психологов, дефектологов, неврологов и других специалистов. Главврач отметил, что для реабилитации девочки привлекут лучших специалистов, которые работают с детьми, имеющими проблемы социального развития.

"У органов опеки есть специальные программы, психологи, которые этим занимаются, они к нам тоже приходили, в Москве есть центр патологии речи. Сейчас стационарный этап завершим, в процессе него мы тоже занимаемся психологической реабилитацией девочки, важно продолжать это непрерывно, но осторожно, чтобы не создавать лишний стресс. Будем привлекать всех специалистов", - добавил Османов.

Процесс социализации

Главврач отметил, что ребенок на сегодняшний день чувствует себя хорошо, приучается к водным процедурам, но все еще не разговаривает. "Уже удалось душиком полить ее, ручки сама моет, идентифицирует в книжках предметы, которые у нее есть - продукты, конфетки, живо всем интересуется. Сотрудники больницы стали для нее родными, она с удовольствием с ними контактирует, потихоньку социализируется", - сказал главврач.

Родственники за девочкой пока не обращались, добавил он.

Ранее ГСУ СК РФ по Москве сообщило, что в квартире жилого дома на Ленинградском шоссе в Москве обнаружена пятилетняя девочка, по предварительным данным, с отсутствием социальных навыков и признаками истощения. Со слов соседей, мать девочки отсутствовала дома несколько дней.

12 марта Савеловский суд столицы заключил мать ребенка Ирину Гаращенко под стражу, ей инкриминируется покушение на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии. По словам Кузнецовой, органы опеки и попечительства обратились в суд с заявлением о лишении женщины родительских прав.