Научно-экспертный совет просит Совфед разработать законопроект о максимальном сроке ареста

МОСКВА, 14 марта./ТАСС/. Научно-экспертный совет при председателе Совета Федерации просит сенаторов разработать законопроект, который сокращает максимальный срок содержания обвиняемых под стражей до одного года. Об этом говорится в проекте рекомендаций верхней палате парламента по итогам обсуждения основных направлений законодательного обеспечения реализации послания президента РФ, документ есть в распоряжении ТАСС.

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию подверг критике существующую систему продления сроков содержания под стражей по экономическим преступлениям и попросил Верховный суд и Генпрокуратуру пересмотреть эти подходы.

"Разработать проект федерального закона, сокращающего максимальные сроки содержания под стражей граждан, которые проходят обвиняемыми по уголовным делам, до одного года", - говорится в тексте рекомендаций.

Согласно действующему законодательству, срок содержания под стражей при расследовании преступлений не может превышать двух месяцев. Если закончить предварительное следствие за это время невозможно, а основания для изменения или отмены данной меры пресечения отсутствуют, срок содержания может быть продлен судьей до шести месяцев. Дальнейшее его продление (до 12 месяцев) допускается только в отношении обвиняемых по тяжким и особо тяжким преступлениям. В исключительных случаях для лиц, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений, срок содержания под стражей может быть продлен до 18 месяцев.

Срок содержания под стражей могут продлить свыше данного срока в связи с предоставлением обвиняемому времени для ознакомления с материалами уголовного дела или при поступлении дела в суд. Кроме того, эта мера пресечения может продлеваться по решению суда и в случае возвращения уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, то есть для производства дополнительных процессуальных действий.

Одним из примеров длительного содержания под стражей до приговора суда стал случай с предпринимателем из "списка Титова" Юрием Осипенко. В августе 2018 года суд назначил бизнесмену из Ростовской области наказание в виде девяти лет лишения свободы и штрафа в 1 млн рублей, при этом на момент оглашения приговора он содержался под стражей семь лет и шесть месяцев, суд продлевал срок его ареста 28 раз.