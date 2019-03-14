Онищенко предостерег о лазейках в проекте, разрешающем выращивать опийный мак для медицины

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко предупредил о возможных лазейках в законопроекте, разрешающем выращивать в РФ наркосодержащие растения для производства обезболивающих лекарств. По его словам, ко второму чтению документа должна быть представлена информация от силовых структур о мерах по недопущению противоправного использование данных посевов.

"В свое время были очень серьезные основания для введения запрета на культивирование в РФ прежде всего наркотиков опиатной группы", - сказал политик, выступая в четверг на пленарном заседании во время дискуссии по законопроекту. Он привел данные, согласно которым, "чтобы обеспечить всех шприцевых наркоманов в стране, пять лет назад нужно было 42 т опия". "Он, конечно, в ассортименте поставляется из Афганистана через среднеазиатские республики. И на фоне этого мы слышим из уст врачей, что "все просмотрено, все готово и будет обеспечена защита [посевов]", - констатировал политик.

Онищенко призвал коллег "обратить внимание на всю серьезность принятия этого решения". По его словам, ко второму чтению депутаты должны увидеть "серьезные, продуманные, проработанные изменения [подзаконных актов правительства], а, может быть, даже какие-то дополнительные меры прежде всего от силовых структур - что будет принято, чтобы это (выращивание опийного мака - прим. ТАСС) было безопасно". "Иначе мы, кроме почти открытого шлюза прохождения через нашу страну наркотрафика, еще и получим свое выращивание, - предостерег он. - А как найти лазейки и как вместо 400 кг производить несколько тонн, но при этом не учитывать, мы знаем, как это делается".

В свою очередь представивший законопроект депутатам первый заместитель главы Минпромторга Сергей Цыб пообещал, что ведомство "обязательно учтет все замечания и предложения, которые поступили".

"Мы понимаем всю ответственность, понимаем, что нужно дополнительно принять изменения в большое количество нормативных документов. Такой перечень уже есть, он идет к этому законопроекту приложением", - заверил он. "Мы подготовим все соответствующие изменения в нормативно-правовую базу, которая обеспечивает в том числе все режимы безопасности", - пообещал чиновник, уточнив, что министерство взаимодействует в этом вопросе с силовиками.

О законопроекте

Принятый в четверг в первом чтении законопроект позволяет "культивирование наркосодержащих растений для производства используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ". Им будут заниматься государственные унитарные предприятия, имущество которых находится в федеральной собственности, при наличии у них соответствующей лицензии. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым законом предоставлено право культивировать наркосодержащие растения, устанавливается ряд обязанностей. Они должны будут "принимать меры по уничтожению остатков посевов наркосодержащих растений, остатков наркотических средств и психотропных веществ, образующихся в процессе производства", а также "ежегодно представлять отчеты о местоположении и площади земельных участков" с такими растениями.