В СПЧ предложили прокуратуре запретить работодателям требовать у работников регистрацию

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выступил с предложением к прокуратуре запретить работодателям требовать у граждан регистрацию при трудоустройстве. О соответствующей инициативе говорится в проблемной записке к специальному заседанию СПЧ на тему "Забота о лицах без определенного места жительства и задачи гражданского общества".

Документ подготовлен постоянной комиссией СПЧ по миграционной политике, местному самоуправлению и территориальному развитию.

"Предварительные предложения: принять действенные меры прокурорского реагирования с целью полного прекращения повсеместной практики требования работодателями у граждан регистрации по месту жительства или пребывания при трудоустройстве", - говорится в записке.

В СПЧ также предложили внести изменения в законодательство для обеспечения возможности трудоустройства людей, не имеющих удостоверяющих документов. "Возможно, на общественных работах, организуемых органами местного самоуправления", - отмечено в документе.