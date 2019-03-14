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В СПЧ предложили прокуратуре запретить работодателям требовать у работников регистрацию

Также была выдвинута инициатива по внесению изменений в законодательство для обеспечения возможности трудоустройства людей, которые не имеют удостоверяющих документов

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выступил с предложением к прокуратуре запретить работодателям требовать у граждан регистрацию при трудоустройстве. О соответствующей инициативе говорится в проблемной записке к специальному заседанию СПЧ на тему "Забота о лицах без определенного места жительства и задачи гражданского общества".

Документ подготовлен постоянной комиссией СПЧ по миграционной политике, местному самоуправлению и территориальному развитию.

"Предварительные предложения: принять действенные меры прокурорского реагирования с целью полного прекращения повсеместной практики требования работодателями у граждан регистрации по месту жительства или пребывания при трудоустройстве", - говорится в записке.

В СПЧ также предложили внести изменения в законодательство для обеспечения возможности трудоустройства людей, не имеющих удостоверяющих документов. "Возможно, на общественных работах, организуемых органами местного самоуправления", - отмечено в документе.

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