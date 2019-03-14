Госдума приняла законопроект, позволяющий оснастить дефибрилляторами общественные места

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла законопроект, который позволяет оснастить общественные места в РФ, например, аэропорты и вокзалы, автоматическими дефибрилляторами.

Согласно документу, "при возникновении ситуаций, требующих оказания первой помощи с использованием автоматических наружных дефибрилляторов, такая помощь может быть оказана неограниченным кругом лиц". В свою очередь "правила размещения (в том числе обязательного), информирования об использовании и требования к объектам размещения автоматических наружных дефибрилляторов утвердит правительство РФ".

В настоящее время применять автоматические дефибрилляторы разрешено только определенным категориям медработников. По существующим в России стандартам размещение станций скорой помощи должно осуществляться с учетом двадцатиминутной транспортной доступности. Между тем при внезапной остановке сердца каждая минута промедления на 10% снижает шанс спасения человека, отмечается в сопроводительных материалах.

Автоматические общественные дефибрилляторы уже используются во многих странах, в том числе в Великобритании, Испании, Новой Зеландии, Японии, США, Канаде, Австралии, Сингапуре, Казахстане, Азербайджане, Грузии. "Мировой опыт применения дефибрилляторов показывает существенное повышение уровня выживаемости пострадавших при внезапной остановке сердца: в 38% случаев при применении случайными свидетелями, 22% - при применении прибывшими медиками, 9% - при проведении только стандартной сердечно- легочной реанимации и всего 1% - в остальных случаях", - указывают разработчики.

Спасение жизней

"Использование автоматических наружных дефибрилляторов - аппаратов, которые позволят экстренно оказать человеку помощь при сердечном приступе, - распространенная мировая практика", - подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин, напомнив, что во многих странах они уже размещены в местах массового пребывания людей. "После принятия этого закона такие устройства появятся в нашей стране в аэропортах, на вокзалах, в местах массового пребывания людей, в спортивных сооружениях, - рассчитывает он. - Это позволит спасти тысячи жизней, потому что при внезапной остановке сердца счет идет на минуты".

Он обратил внимание, что современные автоматические дефибрилляторы просты в использовании и снабжены подробными инструкциями как действовать, чтобы воспользоваться ими мог любой человек, даже не имеющий специальных медицинских знаний.

Оценка специалиста

Как пояснил в свою очередь зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Леонид Огуль, наиболее распространенной причиной остановки сердца является желудочковая тахикардия или фибрилляция желудочков - нарушения сердечного ритма, когда электрическая активность сердца есть, а правильных сокращений, благодаря которым сердце выталкивает кровь, нет. "В результате возникает остановка кровообращения, то есть клиническая смерть. На спасение человека с внезапной остановкой сердца есть не больше 10 минут", - пояснил он.

По словам парламентария, современный дефибриллятор разработан с учетом того, чтобы его могли использовать люди без медицинского образования.

"Необходимо, чтобы дефибрилляторы были доступны в общественных пространствах: в торговых центрах, школах, вузах, спортивных комплексах, театрах, кинотеатрах, аэропортах и на вокзалах", - убежден он.

Огуль рассказал, что ему приходилось не раз оказывать первую помощь пассажирам в самолетах и поездах. "Так что и на личном опыте знаю, что такой аппарат необходимо иметь на транспорте", - подтвердил он. "Я сам возглавляю экспертный совет, который занимается вопросами медицинской помощи в транспорте. Могу точно сказать, что дефибриллятор может спасти жизнь человека в 9 из 10 случаев", - заключил зампред комитета Госдумы.