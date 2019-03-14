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МВД подготовило проект закона, позволяющий лицам без гражданства легализоваться в России

Законопроект проходит межведомственное согласование, отметил замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Александр Аксенов

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. МВД России разработало законопроект об удостоверении личности для лиц без гражданства на территории РФ. Об этом сообщил в четверг замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Александр Аксенов на специальном заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) "Забота о лицах без определенного места жительства и задачи гражданского общества".

"В высшей степени готовности находится наш проект федерального закона, который в принципе вводит новый документ для лиц без гражданства, это удостоверение личности, которое дает право на временное нахождение на территории РФ и дает возможность, шанс легализоваться", - сказал он.

Аксенов добавил, что в настоящее время законопроект проходит межведомственное согласование.

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