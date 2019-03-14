В Приамурье прокомментировали данные о массовом заражении онкобольных детей гепатитом С

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 марта. /ТАСС/. Первые случаи заражения детей с онкологическими заболеваниями гепатитом С в Амурской области были зафиксированы в 2008-2009 годах, сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.

Издание "Коммерсантъ" в четверг со ссылкой на родителей заболевших детей сообщило, что число ребят, заразившихся гепатитом С в онкологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы (АОДКБ), "составляет на данный момент более 100, а не 26, как местные власти заявляли в конце 2018 года". При этом, по данным издания, дети с онкодиагнозами инфицируются гепатитом С в этом медучреждении уже около 10 лет - по меньшей мере с 2009 года.

"Там, где [есть] многократная операция переливания крови, эта проблема постоянно возникает. Первый случай [заболевания гепатитом С у ребенка с онкозаболеванием] появился в 2008-2009 году. К счастью, это заболевание [гепатит С] излечимо, но это очень серьезный повод задуматься, почему это произошло и как в дальнейшем этого избежать", - приводит пресс-служба слова губернатора региона Василия Орлова.

Он добавил, что власти региона выделили средства из бюджета не только на лечение, но и профилактику, чтобы "у заболевших не было рецидивов". "Выделяем достаточное количество средств для того, чтобы оборудовать станцию переливания крови. Составлены индивидуальные маршруты лечения по каждому ребенку, потому что нет типовых решений, как лечить, у каждого свой диагноз основного заболевания. Проблему решаем, подключены специалисты из Москвы, из федерального Минздрава", - уточнил Орлов.

По словам главврача АОДКБ Руслана Белоуса, улучшение выявляемости в этой больнице случаев заболевания детей гепатитом С в 2018 году связано с повышением качества диагностики. "Источник заражения гепатитом С в настоящее время не установлен. Дети с гепатитом С, кроме лечения в онкогематологическом отделении АОДКБ, проходили курс лечения в медицинских учреждениях Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера с использованием многочисленных инвазивных манипуляций", - сказал он.

При этом в пресс-службе не уточнили количество онкобольных детей с гепатитом С в регионе, а также, сколько таких пациентов выявлено с 2008 года. Ранее СМИ сообщили о заражении гепатитом более 20 детей в АОДКБ. Позже в региональном минздраве уточнили, что заразились гепатитом 12 онкобольных детей в возрасте от одного года до 15 лет. Ответ на вопрос, где и каким образом могли заразиться дети, должна дать экспертиза, так как дети выезжали на лечение в другие медучреждения за пределы региона.