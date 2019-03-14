"Первый" не покажет "Покидая Неверленд" в эфире. Фильм можно увидеть на сайте канала

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Первый канал перенес премьеру документального фильма-расследования "Покидая Неверленд" (Leaving Neverland) о поп-звезде Майкле Джексоне на свой сайт, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе телеканала.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Первый канал отказался от демонстрации ленты.

"Премьера фильма на фестивале Sundance и HBO спровоцировала противоречивую общественную реакцию, спекуляции и агрессию со стороны как сторонников, так и противников фильма, - сказал собеседник ТАСС. - В этой ситуации Первый канал принял решение перенести российскую премьеру "Покидая Неверленд" на свои интернет-ресурсы".

В пресс-службе отметили, что документальный фильм можно посмотреть на сайте.

О фильме и иске на $100 млн

В фильме-расследовании "Покидая Неверленд" приводятся новые обвинения в педофилии в отношении Майкла Джексона. Авторы картины рассказывают историю двух молодых людей - Уэйда Робсона и Джеймса Сейфчака, которые, по их собственному признанию, будучи детьми, неоднократно подвергались сексуальным домогательствам со стороны поп- звезды в его знаменитом поместье Neverland.

В картине отмечается, что Джексон якобы запугивал мальчиков тем, что и они, и сам певец "попадут в тюрьму на всю оставшуюся жизнь", если расскажут кому-нибудь о происходящем на ранчо.

Это стало одной из причин того, что в 1993 году, когда Джексон был обвинен в сексуальных домогательствах к тринадцатилетнему мальчику, оба участника документальной ленты выступили на стороне артиста.

Джексон тогда отверг обвинения, но решил вопрос во внесудебном порядке, заплатив семье подростка более $20 млн. В 2004 году против него было выдвинуто аналогичное обвинение по отношению к другому ребенку. Состоявшийся в 2005 году суд, на котором Робсон и Сейфчак также высказались в защиту певца, снял с исполнителя обвинения по обоим эпизодам.

Семья певца, скончавшегося в 2009 году в возрасте 50 лет от передозировки медикаментов, назвала "публичным линчеванием" обвинения, прозвучавшие в адрес фильма, который впервые был показан в январе на кинофестивале "Сандэнс" в штате Юта. Позднее она подала против HBO иск на $100 млн в связи с решением показать ленту.

Музыкант-легенда

Американский певец, автор песен, продюсер и танцор Майкл Джексон является лауреатом 13 премий Grammy, обладателем почетных премий Grammy музыканту-легенде (1993 год) и за жизненные достижения (2010 год, посмертно).

В мире продано более 1 млрд копий его записей. По данным журнала Forbes, Джексон возглавляет рейтинг известных людей, культурное наследие которых даже после смерти продолжает приносить доходы.