ВЦИОМ: подавляющее большинство жителей Крыма снова поддержали бы воссоединение с Россией

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Отношение к воссоединению с Россией в Крыму остается позитивным, если бы референдум проводился сейчас, то воссоединение поддержали бы 89% жителей республики, говорится в представленных в четверг в Симферополе материалах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)

"Отношение к воссоединению Крыма с Российской Федерацией сохраняется однозначно позитивным: 89% проголосовали бы на референдуме за воссоединение Крыма с Россией, если бы он проводился в ближайшее воскресенье, 93% в целом положительно оценивают воссоединение. Уровень негативных оценок и декларируемого голосования за статус Автономной Республики Крым в составе Украины - минимальный (по 3%)", - говорится в материалах и отмечается, что в целом по России воссоединение поддержали бы 85% респондентов.

По данным опроса, последствия воссоединения в Крыму также оцениваются позитивно. Так, 86% опрошенных считают, что Крым развивается более успешно в составе России, а 72% заявляют, что воссоединение положительно сказалось на их жизни и жизни их семей. При этом 82% опрошенных крымчан довольны своей жизнью, что превышает аналогичные показатели по РФ в целом (64%). Больше половины опрошенных крымчан - 56% - довольны своим материальным положением.

Большинство опрошенных - 59% - также заявляет о положительных изменениях в Крыму за последний год. Наиболее заметные изменения, по их мнению, произошли в сфере дорожного строительства, энергообеспечения и благоустройства населенных пунктов.

По данным опроса, уровень доверия к президенту РФ Владимиру Путину в республике выше, чем в России в целом. Его работу положительно оценивают 90% опрошенных крымчан (в целом в РФ - 64%), а отрицательно - только 3%.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 12 марта 2019 года среди респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Объем выборки - 1600 человек, статистическая погрешность не превышает 2,5%. Региональный опрос ВЦИОМ на территории Крыма проведен 10 марта.