Власти Петербурга согласуют новые объемы размещаемых отходов в Ленобласти в апреле

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга в апреле 2019 года согласует с Ленинградской областью обновленные данные об объемах твердых коммунальных отходов (ТКО), поставляемых из Петербурга на полигоны региона, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе городского комитета по благоустройству.

"Актуальные данные об объемах распределяемых потоков ТКО из Санкт-Петербурга на полигоны Ленинградской области планируется согласовать с властями региона в апреле 2019 года", - сказала собеседница агентства.

Данные планируется внести в обновленную территориальную схему обращения с отходами Санкт-Петербурга, где будет также обозначен совокупный объем образуемого мусора в городе, его видах и классах опасности, всех источниках образования ТКО в городе. На основе собранных данных будет разработана оптимальная схема маршрутов движения отходов от момента их образования до места переработки или захоронения.

Документ также позволит профильным комитетам установить норматив накопления отходов, выявить средний объем образуемого жителями Петербурга мусора. Это позволит определить тариф на вывоз ТКО с того момента, когда единый региональный оператор "Завод МПБО-2" приступит к работе. Правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области ранее отложили запуск работы региональных операторов на 2020 год.

В 2018 году городское правительство планировало изменить методику расчета тарифа на вывоз ТКО с действующего за 1 кв. м (5,2 рублей в месяц) на сбор с каждого прописанного в жилплощади человека - 142,9 рублей в месяц. Однако окончательное решение по методу расчета тарифа на вывоз ТКО подготовит межведомственная рабочая группа, установочное заседание которой состоялось 14 марта. В апреле участники комиссии - представители профильных комитетов, депутаты городского законодательного собрания - представят свои предложения по алгоритму определения нормативов ТКО.

Следующим этапом подготовки к работе регионального оператора станет заключение договоров с перевозчиками ТКО, которые определятся в результате конкурсных процедур. Сейчас специалисты "МПБО-2" готовят конкурсную документацию.