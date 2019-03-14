Не менее 150 млн рублей планируется направлять ежегодно на ремонт детсадов на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Власти Ставропольского края намерены ежегодно направлять не менее 150 млн рублей на ремонт аварийных детских садов. В 2019 году планируется отремонтировать пять дошкольных учреждений, сообщила в четверг пресс-служба губернатора региона.

"Рассчитываем ежегодно направлять около 150-180 млн рублей на решение проблемы аварийности в системе именно дошкольных учреждений. Сегодня возможности бюджета края позволяют нам это сделать", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.

В четверг после реконструкции открылся детский сад в селе Александровском. Основное здание было построено в 1886 году, детский сад в нем открыли в 1975 году. Капитального ремонта в здании не проводили более 40 лет, в 2003 году были оформлены документы об аварийности здания.

В ходе реконструкции в учреждении обновили коммуникации, мебель, инвентарь, само здание с детскими группами, а также хозяйственный и пищевой блоки. Расширилась и площадь детсада, теперь он может принять 60 детей, раньше его посещали 47 детей. По данным правительства региона, в 2019 году ремонт проведут еще в четырех аварийных детских садах.