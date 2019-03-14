В Волгограде активиста оштрафовали на 200 тыс. рублей за раскрашенное фото "Родины-матери"

ВОЛГОГРАД, 14 марта. /ТАСС/. Волгоградский областной суд приговорил к штрафу в размере 200 тыс. рублей активиста Алексея Волкова, который выложил в интернет раскрашенное в зеленый цвет фото скульптуры "Родина-мать зовет!" - символа героизма советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"Волков был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ ("Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично"). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Алексей Волков является руководителем волгоградского штаба Алексея Навального.

Мамаев курган в ходе Сталинградской битвы (июль 1942 года - февраль 1943 года) стал эпицентром сражения. В 1967 году под руководством скульптора Евгения Вучетича здесь был построен мемориальный комплекс, в центре которого, на самой вершине кургана установлена 85-метровая скульптура "Родина-мать зовет!". Мемориал вошел в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО.