Матвиенко оценила народную шутку про законы о фейках и оскорблении госсимволов

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила талант россиян, которые после принятия законов о борьбе с фейковыми новостями и оскорблением госсимволов придумали шутку о наказании за нарушения этих законов.

"У нас не только умные ученые, эксперты - народ талантливейший, умнейший, креативнейший. Вчера только приняли законы [сенатора Андрея] Клишаса, а сегодня уже новые мемы: покритикуешь власть - подпадешь под закон об оскорблении власти, похвалишь власть - подпадешь под закон о фейковых новостях. И так, и так наказание", - смеясь, заметила Матвиенко на заседании научно-экспертного совета при председателе СФ, посвященном реализации Послания президента Федеральному собранию РФ.

"Андрей Александрович, народ не дремлет", - добавила спикер Совфеда, обратившись к главе комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству и одному из авторов этих законов Андрею Клишасу.

Подводя итоги заседания, Матвиенко подчеркнула, что на нем прозвучали конструктивные предложения, которые обязательно найдут отражение в итоговом документе. "Мы услышали ваши пожелания в адрес Федерального собрания, мы обязательно их учтем", - сказала председатель Совфеда, обращаясь к участникам заседания.