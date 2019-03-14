Более 66 тыс. бездомных получили помощь в соцучреждениях в 2018 году

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Более 66 тыс. лиц без определенного места жительства получили помощь в специальных социальных учреждениях в 2018 году. Об этом в четверг сообщила замглавы департамента демографической политики и соцзащиты населения Минтруда РФ Ольга Соснина в ходе заседания Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) на тему "Забота о лицах без определенного места жительства и задачи гражданского общества".

"В сфере социального обслуживания граждан есть специальные учреждения [для помощи бездомным] в субъектах РФ, они находятся в ведении органов исполнительной власти. <…> В прошлом году [учреждениями] была оказана помощь более чем 66 тыс. человек, они получили поддержку и необходимую помощь", - сказала Соснина.

По ее словам, в российских регионах в настоящее время работают 134 таких учреждения. "Это дом ночного пребывания, социальный приют, социальная гостиница, центр социального реабилитации. Они называются по-разному, но суть их деятельности одинаковая - это как раз оказание помощи лицам без определенного места жительства", - отметила Соснина.