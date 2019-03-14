Более 2 млн мигрантов сдали экзамен на знание русского языка в 2018 году

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Свыше двух миллионов иностранцев сдали комплексный экзамен на знание русского языка и истории России при получении патентов и разрешений на работу в 2018 году. Об этом сообщила в четверг первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова.

"За минувший год свыше двух миллионов человек сдавали экзамен при получении патентов, разрешений на работу и на временное проживание, вид на жительство. В 2018 году гражданство Российской Федерации получили 270 тыс. человек, они тоже сдавали комплексный экзамен по русскому языку", - сказала Бокова на круглом столе, посвященном проведению экзаменов при получении иностранцами разрешительных документов.

Она напомнила, что закон, внедривший такой комплексный экзамен для иностранных граждан, был принят в 2015 году. Сенатор пояснила, что в настоящее время сдавать экзамен должны три категории иностранных граждан. Те, кто желает получить патент, а также соискатели разрешения на временное проживание и вид на жительство в России. "При этом иностранцы, признанные носителями русского языка, освобождаются от экзаменов при получении вида на жительство, а граждане Союзного государства России и Белоруссии полностью освобождены от этой обязанности", - уточнила Бокова.

Сенатор рассказала, что для проведения экзамена были разработаны тесты, создана инфраструктура, где иностранные граждане сдают экзамены. "Тестирование проводят свыше 1 тыс. организаций, среди которых государственные вузы и негосударственные образовательные организации. Большой вклад в содействие адаптации мигрантов вносят миграционные центры в целом ряде субъектов Российской Федерации", - указала первый зампред комитета СФ.