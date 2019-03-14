Алексей Венедиктов переизбран главным редактором радиостанции "Эхо Москвы"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Коллектив журналистов радиостанции "Эхо Москвы" провел собрание, на котором переизбрал Алексея Венедиктова главным редактором на следующий пятилетний срок.

"Проголосовали 108 из 109 избирателей, явка почти 100%, ответственно отнеслись коллеги. У меня 73%, или 79 голосов, у Алексея (Голубева) - 22 голоса (20%)", - сказал Венедиктов ТАСС, отметив, что семь бюллетеней были испорчены.

На выборы были зарегистрированы два кандидата - действующий главный редактор Алексей Венедиктов и ведущий станции Алексей Голубев. Полномочия действующего главного редактора истекают 17 марта. До этого срока совет директоров должен утвердить кандидатуру главреда.

Алексей Венедиктов является главным редактором "Эхо Москвы" с 1998 года. Радиостанция впервые вышла в эфир 22 августа 1990 года. Мажоритарным акционером является холдинг "Газпром-медиа". Алексей Голубев - корреспондент и ведущий радиостанции.