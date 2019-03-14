МВД выступает против предложений о регистрации бездомных по месту работы

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. МВД России не поддерживает предложения о введении возможности регистрации бездомных по адресу места работы. Об этом сообщил в четверг замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Александр Аксенов на специальном заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) на тему "Забота о лицах без определенного места жительства и задачи гражданского общества".

Он напомнил, что закон предписывает регистрировать лиц без определенного места жительства по месту пребывания - по адресам организаций социального обслуживания. При этом отсутствие паспорта не мешает зарегистрироваться по месту пребывания.

"Что касается возможности регистрации по месту работы или иным предлагаемым вариантам, мы рассматриваем данное предложение как наличие по существу фиктивной регистрации", - сказал Аксенов.

Он добавил, что ранее МВД не поддержало соответствующий законопроект, который предполагал такую возможность. Законопроект о совершенствовании механизма регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания был разработан СПЧ несколько лет назад. Он предусматривал возможность регистрации лица без определенного места жительства по месту работы или в нежилом помещении.