В Совфеде предложили ввести единый порядок проведения экзамена для мигрантов в РФ

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Органам власти необходимо установить единый порядок проведения комплексного экзамена для иностранных граждан, приезжающих в Россию для проживания и работы. Такое мнение высказала в четверг первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова.

"Полагаю, речь должна идти о формировании единого порядка проведения экзамена на территории России, единых критериев отбора организаций, осуществляющих его проведение, и требований к документу о прохождении экзамена", - сказала Бокова на заседании круглого стола, посвященного проведению экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ при получении иностранцами разрешительных документов.

По мнению сенатора, в сфере проведения комплексного экзамена существует ряд проблемных моментов. В частности, отсутствуют четкие критерии выбора организаций, проводящих такой экзамен, "что создает условия для коррупции и снижает качество тестирования", отметила Бокова. Кроме того, существуют различия в форме и содержании федерального и регионального экзаменов для иностранных граждан, которые обращаются за получением патента.

"Есть заметные различия и между регионами. Например, где-то региональные законы позволяют использовать компьютерные и дистанционные средства, а в других регионах это запрещено. В некоторых субъектах РФ утверждена исключительно письменная форма проведения экзамена в виде тестирования, а устная часть не предусмотрена. Существенно различается и время, которое отводится на проведение экзамена", - пояснила Бокова.

Парламентарий полагает, что необходимо разработать единую структуру и содержание заданий комплексного экзамена, усовершенствовать содержательный компонент заданий. В качестве примера она привела опыт Башкирии, где был создан региональный научно-методический совет по координации деятельности образовательных организаций, имеющих право на проведение комплексного экзамена.

"Важнейшей задачей является усиление государственного контроля за проведением комплексного экзамена, особенно в негосударственных образовательных организациях. Сейчас порядок и механизмы такого контроля за организациями, которые проводят экзамен, законодательством РФ не определены. Несовершенство системы контроля позволяет мигрантам приобретать сертификаты через недобросовестных посредников без реальной сдачи комплексного экзамена", - констатировала Бокова.