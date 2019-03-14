В России впервые провели операцию по восстановлению женской репродуктивной функции

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейла Адамян провела в Москве операцию по восстановлению репродуктивной функции яичников 36-летней женщине, подобная операция была проведена в России впервые. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Национального медицинского научно-исследовательского центра акушерства гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова.

"6 марта 2019 года впервые в России на базе крупнейшего национального центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени В. И. Кулакова (директор - академик РАН Г. Т. Сухих) академиком Л. В. Адамян была произведена уникальная операция по восстановлению репродуктивного потенциала женщине 36 лет, страдающей преждевременной недостаточностью яичников", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что методика оперативного вмешательства была предложена в 2010 году группой японских исследователей во главе с профессором Казухиро Кавамура и в дальнейшем была одобрена и апробирована в Испании, Польше, Китае, Мексике и Японии.

В пресс-службе подчеркнули, что проведение такой операции позволяет женщинам 40-45 летнего возраста и женщинам с преждевременной недостаточностью яичников иметь генетически родных детей.