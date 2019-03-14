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Глава СПЧ предложил ввести институт приемных семей для пожилых бездомных

Как отметил Михаил Федотов, подобные приемные семьи должны быть очень хорошо подготовлены
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов Артем Геодакян/ТАСС
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Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов предложил разработать механизм приема в семьи бездомных пенсионного возраста или с инвалидностью.

"У нас есть законодательство о приемных семьях. <…> Может быть, попробовать этот же механизм использовать для бездомных, которые либо уже достигли пенсионного возраста, либо имеют инвалидность", - сказал он в четверг на специальном заседании СПЧ на тему "Забота о лицах без определенного места жительства и задачи гражданского общества".

Федотов призвал подумать над такой идеей, подчеркнув, что такие приемные семьи должны быть очень хорошо подготовлены, как и те, которые усыновляют ребенка.

Предложение поддержал директор центра для бездомных "Теплый прием" в Химках Илья Кусков. "Идея для престарелых людей или для немощных мне кажется очень трезвой и интересной", - отметил он.

Теги
РоссияФедотов, Михаил Александрович
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