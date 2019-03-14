Глава СПЧ предложил ввести институт приемных семей для пожилых бездомных

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов предложил разработать механизм приема в семьи бездомных пенсионного возраста или с инвалидностью.

"У нас есть законодательство о приемных семьях. <…> Может быть, попробовать этот же механизм использовать для бездомных, которые либо уже достигли пенсионного возраста, либо имеют инвалидность", - сказал он в четверг на специальном заседании СПЧ на тему "Забота о лицах без определенного места жительства и задачи гражданского общества".

Федотов призвал подумать над такой идеей, подчеркнув, что такие приемные семьи должны быть очень хорошо подготовлены, как и те, которые усыновляют ребенка.

Предложение поддержал директор центра для бездомных "Теплый прием" в Химках Илья Кусков. "Идея для престарелых людей или для немощных мне кажется очень трезвой и интересной", - отметил он.