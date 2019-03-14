Жители Бурятии внесли более 5 тыс. предложений в программу развития Дальнего Востока

УЛАН-УДЭ, 14 марта. /ТАСС/. Более 5 тыс. предложений по улучшению условия жизни в Бурятии поступило от жителей республики в национальную программу развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года. Об этом сообщил в четверг на парламентских слушаниях в Народном Хурале Бурятии министр экономики региона Александр Бардалеев.

"Всего от жителей республики поступило 5,8 тыс. предложений, из них 4,2 тыс. внесены на проведенных в районах Бурятии общественных форумах, еще 1,6 тыс. - через сайт дв2025.рф. Наибольшее количество предложений поступило от жителей Иволгинского, Селенгинского районов и города Улан-Удэ", - сказал министр.

По его словам, Бурятия вышла в лидеры по активности на сайте дв2025.рф: республика занимает четвертое место после Якутии, Забайкальского и Хабаровского краев.

Почти половина предложений от жителей Бурятии (45%) касается социальной сферы. Люди предлагают улучшать в регионе материально-техническую базу образовательных учреждений, учреждений культуры, создавать условия для более доступного дополнительного образования детей. Много предложений связано с желанием улучшить экологическую ситуацию в республике, построить современный завод по утилизации бытовых отходов, усилить меры по защите побережья озера Байкал от несанкциониорованных свалок.

В сфере ЖКХ жителей республики больше всего волнуют вопросы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и благоустройства. Многие горожане из Улан-Удэ высказались за строительство дополнительного моста через реку Селенга: существующий Селенгинский мост является единственным путем, соединяющим активно заселяемое так называемое Левобережье с основной частью города. В утреннее и вечернее время на дороге между левым берегом города и центром собираются многокилометровые пробки.

Программу развития Дальнего Востока до 2025 года с перспективой продления до 2035 года поручил разработать президент РФ на четвертом Восточном экономическом форуме. Программа, которая начнет работать с 1 сентября 2019 года, должна объединить мероприятия нацпроектов и госпрограмм, стратегии развития всех дальневосточных регионов. Основные цели программы - выход на темпы роста валового регионального продукта Дальнего Востока до 6% в год, повышение качества жизни людей и социального развития регионов Дальнего Востока до уровня выше среднероссийского и прекращение оттока населения Дальнего Востока.