Суд Петербурга признал законным конкурс по выбору оператора ТКО на севере города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал законным присвоение статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) "Заводу по механизированной переработке бытовых отходов" (МПБО-2) и право на заключение соответствующего соглашения с Комитетом по благоустройству города, следует из материалов суда.

В конце января 2018 года по итогам конкурса региональным оператором на севере региона выбрали МПБО-2. В декабре прошлого года в суд с требованием отменить результаты конкурса подала компания-участник "Автопарк №6 Спецтранс".

"В иске отказать полностью", - говорится в определении арбитража, вынесенном на заседании в четверг.

Ранее с аналогичным требованием отменить результаты конкурса по южной части города подавала компания "Новый свет - ЭКО". Суд в первой инстанции счел, что власти при составлении документации допустили ряд нарушений, которые повлияли на итоги конкурса. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 19 июля частично изменил решение и признал законным организацию конкурса.

С 1 января 2019 года все регионы РФ должны перейти на новую систему обращения с отходами. Этот переход подразумевает разработку территориальной схемы и программы по обращению с отходами, а также выбор единого регионального оператора. Все субъекты РФ должны завершить процедуры выбора единого оператора по обращению с ТКО в 2019 году, однако в конце прошлого года городам федерального значения - Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю - этот срок был продлен до 2022 года.