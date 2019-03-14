Германия передала Украине грамоту Петра I 1708 года о назначении киевского митрополита

БЕРЛИН, 14 марта. /ТАСС/. Статс-секретарь МИД ФРГ Вальтер Линднер передал в четверг послу Украины в Германии Андрею Мельнику датированную 1708 годом грамоту Петра I о назначении киевского митрополита. Об этом ТАСС сообщило внешнеполитическое ведомство ФРГ. Церемония состоялась в германском МИД в Берлине.

В документе Петр I подтверждает назначение митрополита. В грамоте также описываются его права и положение киевской митрополии.

Как отметили в МИД ФРГ, оригинальный документ с 1950-х годов находился в библиотеке Института по изучению истории Восточной Европы и страноведения Тюбингенского университета.

Ведомство переслало ТАСС пресс-релиз университета, в котором рассказывается предыстория передачи грамоты. В нем говорится, что, по данным историков, грамота еще в 1931 году находилась в Национальной библиотеке имени В. И. Вернадского в Киеве. Германо-украинская группа экспертов пришла к выводу, что грамота с высокой долей вероятности как военная добыча была увезена нацистами в 1941 году из Киева в Германию. МИД ФРГ содействовал изучению документа группой исследователей из ФРГ и Украины. Работа велась с июля по октябрь 2016 года в архивах Киева, Берлина, Тюбингена и Фрайбурга-им-Брайсгау.

Министр по науке, исследованиям и искусству федеральной земли Баден-Вюртемберг Терезия Бауэр по согласованию с внешнеполитическим ведомством ФРГ и Тюбингенским университетом приняла решение передать документ украинской стороне. Об обстоятельствах попадания в библиотеку известно лишь, что его приобрел для университета в конце 1950-х годов профессор Вернер Маркерт, основатель и первый директор Института по изучению истории Восточной Европы и страноведения.