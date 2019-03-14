Ресурсные классы для одаренных детей будут созданы в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 марта. /ТАСС/. Власти Северной Осетии создадут в школах республики ресурсные классы для одаренных детей, сообщается в четверг на сайте главы и правительства республики.

"После выявления одаренных детей оптимальным вариантом их дальнейшего развития считается учеба в так называемых опорных школах, и в каждом сельском районе будет определяться их местонахождение. В указанных школах предстоит создать несколько ресурсных классов, определить преподавателей, и важным аспектом здесь будет индивидуальная работа с талантливым ребенком", - говорится в сообщении.

Классы будут создаваться в рамках стратегии социально-экономического развития Северной Осетии, рассчитанной до 2030 года. Как сообщили ТАСС в пресс-службе, работа по выявлению одаренных детей уже проведена в Пригородном, Моздокском, Правобережном районах республики по изобразительному искусству, хореографии, хоровому пению и музыкальному исполнению. В ближайшее время разработчики программы посетят все районы республики. После прослушиваний ребенок попадет к опытному педагогу, который будет с ним дальше заниматься в ресурсном классе.