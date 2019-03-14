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Польская католическая церковь сообщила о 382-х заявлениях о педофилии с 1990 года

Согласно представленным данным, из общего числа преступлений 198 случаев касаются детей до 15 лет

ВАРШАВА, 14 марта. /ТАСС/. Конференция епископата Польши представила данные о педофилии в польской католической церкви. Собранные данные Института статистики католического костела и Центра защиты ребенка были представлены в четверг на пресс-конференции.

Согласно имеющимся архивным данным, с 1990 года было зафиксировано 382 случая заявлений о сексуальном использовании малолетних, 198 из них касаются детей до 15 лет и 184 - выше 15 лет.

"Многие случаи замалчиваются", - признал епископ Марек Ендрашевский.

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