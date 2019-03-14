Прокуратура решила, что называть Беглова "действующим губернатором Петербурга" законно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Прокуратура Санкт-Петербурга признала, что называть временно исполняющего обязанности губернатора города Александра Беглова в публикациях СМИ "действующим губернатором" - законно и отказалась принимать меры прокурорского реагирования по заявлению депутата законодательного собрания города Бориса Вишневского. Об этом говорится в ответе депутату от прокуратуры города, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

В своем ответе надзорное ведомство сослалось на толковый словарь Сергея Ожегова. "Слово "действующий" происходит от глагола "действовать", а согласно словарю русского языка Ожегова С. И., глагол "действовать" означает совершать определенные действия. Таким образом, формулировка "действующий губернатор" означает, что данное лицо совершает определенные действия в качестве губернатора города. С учетом изложенного, нарушений требований федерального законодательства не установлено", - говорится в ответе прокуратуры.

В документе также отмечается, что прокуратура не нашла оснований для принятия мер прокурорского реагирования.

Ранее депутат петербургского парламента Вишневский направил в прокуратуру города письмо с требованием провести проверку в связи с тем, что несколько городских СМИ называют в своих публикациях временно исполняющего обязанности губернатора города Александра Беглова "действующим губернатором". По мнению Вишневского, это вводит в заблуждение читателей и искажает суть указа президента о назначении Беглова врио губернатора города.