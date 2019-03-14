Потяева: более половины бездомных в Москве составляют приезжие из регионов

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что основную массу бездомных в столице составляют приезжие из других регионов, а также иностранные граждане.

"Москвичи всего составляют в этой категории 14%, 9% - это Московская область. А вот 57% - это те люди, которые прибыли в Москву из других субъектов РФ", - сказала Потяева в ходе специального заседания Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) на тему "Забота о лицах без определенного места жительства и задачи гражданского общества". Она уточнила, что еще 20% от этой категории граждан составляют иностранцы.

Омбудсмен заметила, что бездомных на улицах Москвы сейчас стало значительно меньше. Она напомнила, что в Москве работает социальный патруль, помогающий такой категории граждан. "За 2018 год сотрудниками мобильной службы "Социальный патруль" было выявлено 10 тыс. 596 человек", - проинформировала уполномоченный.

По ее словам, в 2018 году 6123 человека воспользовались возможностями для обогрева и получения еды, 2593 человека были доставлены в Центр социальной адаптации имени Елизаветы Глинки, 1057 человек были экстренно госпитализированы, 28 человек были заселены на постоянное место жительства. Еще 47 человек были отправлены к месту постоянной регистрации и 748 человек переданы органам внутренних дел, так как находились в розыске.