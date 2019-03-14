В России разработают рекомендации по школьному питанию для учеников с диабетом

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова по итогам заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере поручила специалистам Роспотребнадзора, Минпросвещения и Минздрава разработать рекомендации для школ и детских садов по организации питания детей с сахарным диабетом. Об этом говорится в протоколе заседания, опубликованном на сайте правительства.

"Роспотребнадзору совместно с Минпросвещения России и Минздравом России разработать для образовательных организаций, реализующих программы дошкольного и общего образования, рекомендации по организации питания детей, страдающих сахарным диабетом и иными заболеваниями, сопровождающимися ограничениями в питании", - говорится в тексте документа.

Доклад о результатах своей работы ведомства должны представить в правительство до 1 августа.