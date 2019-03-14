Эксперт заявил о необходимости создания в России единой базы данных по изменению климата

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Единая база информации о климатических изменениях должна быть создана в России. Это позволит координировать работу ученых, чиновников, архитекторов и бизнеса, считает президент Российского гидрометеорологического общества Александр Бедрицкий.

"В нашей стране в соответствии с программными документами одним из государственных приоритетов является создание российских информационных систем. В области наблюдения за климатом такой единой системы нет, есть только разрозненные информационные ресурсы, но неполные. Создание единой информационной базы климатической информации мне представляется важным", - сказал он ТАСС на конференции "Современные проблемы гидрометеорологии и устойчивого развития РФ".

По его словам, в базу следует также вносить данные об образовательных программах в этой области, информацию о реализации стратегии низкоуглеродного развития, соответствующих инновационных технологиях. "То есть, весь комплекс информации об изменении климата, возможностях реагировать на это и защищать страну от негативных воздействий климатических изменений", - отметил он.

Российское гидрометеорологическое общество, сказал эксперт, будет обсуждать возможные формы организации такой системы, а в 2019 году планирует предложить более широкое обсуждение инициативы.

Он уточнил, что предполагаемые последствия изменения климата требуют разработки стратегий адаптации к ним, что делает задачу обеспечения полной и достоверной информацией по этой теме особенно актуальной. "В новой базе должна быть информация, ориентированная на конкретные отрасли, на конкретные регионы, чтобы было понятно влияние на сельское хозяйство, на водное хозяйство, на лесное, на промышленность", - пояснил Бедрицкий.

Все эти данные, отметил эксперт, должны учитываться при разработке нормативных документов, касающихся снижения вредных выбросов в атмосферу, области обращения с коммунальными отходами, рекультивации территорий.