Туристы из Германии чаще других европейцев приезжают отдыхать в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Крым в прошлом году посетили туристы из 144 стран, больше всего европейских туристов приезжали из Германии. Об этом в четверг на встрече с делегацией из Франции, которая прошла в Государственном совете республики, сообщил председатель комитета Госсовета республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

"По итогам 2018 года территорию Республики Крым посетили представители 144 стран с пяти континентов, - сказал Черняк. - Мы уже говорим о сотнях, тысячах туристов, которые прибывают со всех уголков земного шара <...> Если взять Европейский союз, то количество туристов, которые приезжают на лечение, на оздоровление в Крым, то лидирует Германия".

Ранее сообщалось, что в 2018 году в Крыму отдохнуло рекордное за все постсоветские годы число туристов - около 6,8 млн человек, это на 28% больше, чем годом ранее. При этом 47% туристов прибыли в регион по Крымскому мосту, 37% - самолетами, еще 16% отдыхающих въехали через государственную границу с Украиной. Регион привлек рекордное число гостей благодаря повышению транспортной доступности, привлекательным ценам на отдых и улучшению качества услуг в сфере гостеприимства. Также власти связывали рост турпотока с открытием нового аэровокзального комплекса в Симферополе и автомобильной части Крымского моста.