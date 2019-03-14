Космонавт рассказал, что американцы поздравляли его при воссоединении Крыма с Россией

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Космонавт Антон Шкаплеров, который родился и вырос в Севастополе, в четверг рассказал журналистам, что 18 марта 2014 года коллеги из США и других стран поздравляли его из-за воссоединения Крыма с Россией.

"В это время пять лет я находился в Хьюстоне, в NASA, проходил подготовку командиром международного экипажа. Из-за разницы во времени, девять часов, я получал поздравления, когда спал, и утром, открыв телефон, увидел сотни СМС, поздравлений, пропущенных телефонных звонков от людей из разных областей <…> Когда пришел на работу, мои друзья-астронавты меня поздравляли: американцы, канадцы, японцы", - сказал Шкаплеров.

Он добавил, что многие из коллег участвовали в учениях в Крыму, где отрабатывали посадку в случае приводнения. К тому моменту уже было понятно, что жители Севастополя хотели вхождения города в состав России, отметил космонавт. Однако о том, что это произошло, он сам узнал из утренних поздравлений.

Шкаплеров родился в Севастополе в 1972 году, его родные и сейчас живут в этом городе. Космонавт РФ, Герой Российской Федерации. Участвовал в трех космических экспедициях, во время одного из полетов Шкаплеров и Александр Мисуркин совершили самый длительный среди россиян выход в открытый космос - 8 часов 13 минут.

Договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ был подписан 18 марта 2014 года - такое решение принято по итогам проведенного на полуострове референдума, за воссоединение высказались 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно при явке 80%. В этот день в обоих регионах запланированы праздничные мероприятия, но различные акции, концерты и тематические фестивали также пройдут накануне.