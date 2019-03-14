Сенатор Фадзаев намерен разобраться в конфликте депутата с учителем в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 марта. /ТАСС/. Сенатор от Северной Осетии Арсен Фадзаев заявил, что сложивший полномочия после конфликта с учителем депутат собрания представителей Ардонского района от "Патриотов России" Василий Гогичашвили не избивал педагога, и поручил своим помощникам разобраться в этой ситуации.

Ранее Гогичашвили принял решение сложить свои полномочия после конфликта с учителем в здании школы в городе Ардон в Северной Осетии. Как сообщила накануне руководитель фракции партии "Патриоты России" в республиканском парламенте Светлана Доева, конфликт произошел в классе, где учится племянница бывшего депутата. По словам Доевой, ребенка обвинили в воровстве. Доева также отметила, что девочка тяжело больна, у нее инвалидность.

"Он (депутат) не избивал учителя. Хотя он не имел права даже в школу приходить и выяснять отношения, голос повышать на нее, так как он депутат, представляет интересы людей. Я дал своим помощникам поручение разобраться в этой ситуации. Обидно, что все федеральные СМИ уже пишут о том, что он чуть ли не с ножом ворвался в школу, но мы никого не оправдываем, каждый ответственен за свои поступки", - сказал Фадзаев корреспонденту ТАСС.

Он отметил, что общался накануне с Гогичашвили, который подтвердил, что конфликт произошел из-за обвинения в краже его племянницы в школе. "Учительнице тоже нельзя было так поступать, больную девочку обвинять в краже, которая в итоге не подтвердилась. На этой почве и произошел конфликт. Сейчас он [Гогичашвили] никакого отношения к партии уже не имеет. Мы не всегда, к сожалению, можем контролировать всех в партии", - заключил Фадзаев.

Как сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Северной Осетии, в СМИ появилась информация о том, что 6 марта 28-летний депутат районного собрания представителей Ардонского района республики ворвался в учебный класс средней школы № 4 города Ардон. Он на глазах детей стал бить учительницу начальных классов. Сейчас органами полиции республики проводится проверка. СУ СК по региону также проведет проверку после поступления материалов в управление, отмечается на сайте ведомства.