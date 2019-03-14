Голикова: опыт регионов по семейным сертификатам на отдых нужно внедрять по всей стране

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Опыт отдельных регионов по введению сертификатов на отдых для детей с родителями с частичной или полной компенсацией из регионального бюджета необходимо использовать и распространять по всей территории России. Об этом в четверг заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания Координационного совета при правительстве РФ по проведению Десятилетия детства.

"Сегодня мы заслушаем информацию о введении сертификатов на семейный отдых детей с родителями и ряде механизмов, который будет предложен, потому что сегодня это полномочия регионов. Важно аккумулировать этот положительный опыт, предлагать регионам страны его использовать и задействовать, в том числе в рамках организованной летней оздоровительной кампании", - отметила Голикова.

Вице-премьер добавила, что на данный момент такой опыт имеется в 30 регионах. "Например, в таких как Адыгея, Хакасия и Северная Осетия, Амурская, Архангельская, Воронежская, Калининградская, Кемеровская, Курганская, Самарская и Саратовская области семейный отдых организован по программам "Мать и дитя" на базе санаторных оздоровительных лагерей круглогодичного действия с частичной или полной компенсацией такой путевки из средств региональных бюджетов", - сказала она.

Голикова отметила, что необходимо понять общую картину в РФ, чтобы представить соответствующие предложения.

"Хорошо, что в 30 регионах такой опыт есть, но это же небольшой сегмент. 30 из 85 - это не так уж мало, но внутри них задействовано мало", - добавила она.

В соответствии с действующим законодательством, организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, за исключением организации отдыха детей в период каникул, относится к полномочиям органов государственной власти регионов. В большинстве регионов полномочия по организации отдыха и оздоровления детей находятся у региональных Министерств образования, которые вправе распределять бюджетные средства только на детей.