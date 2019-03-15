На ценнике одно, а на кассе другое. Как совершить покупку и не пожалеть об этом

Эксперты Роскачества во Всемирный день защиты прав потребителей ответили на самые популярные вопросы, которые интересовали покупателей в 2018 году. Они рассказали, в частности, на что обратить внимание при онлайн-шопинге, что делать, если вы случайно испортили товар в магазине, и как вернуть просроченный продукт.
Интернет-магазин прислал не такой товар, как на сайте
Первое, что необходимо сделать, — это сообщить об ошибке продавцу в течение 20 дней с даты доставки. Требования о возврате уплаченной суммы и возмещении убытков следует изложить в письменном виде в претензии, адресованной продавцу.
При отсутствии чека или другого документа, подтверждающего факт оплаты товара, потребитель может ссылаться на другие доказательства приобретения товара у продавца. Например, на гарантийный талон, электронную переписку, на sms.
Эксперты советуют перед покупкой в интернет-магазине обратить внимание на информацию о товаре. Должны быть указаны такие данные, как основные потребительские свойства, страна изготовления, цена и порядок оплаты товара, условия приобретения товара и доставки, сроки и условия возврата товара ненадлежащего качества.
На ценнике одна цена, а на кассе пробивают другую
В этом случае сначала необходимо потребовать у кассира пробить товар по ценнику или вернуть вам ваши деньги. Далее следует вызвать администратора. Если требования не удовлетворены, стоит попросить Книгу жалоб и предложений, подробно описать в ней возникшую ситуацию и оставить контактные данные. Ответ должен прийти в течение пяти дней с момента записи в книгу.
Также можно оставить письменную претензию руководству магазина с подробным описанием инцидента. На нее должны ответить в течение 10–14 дней.
Еще один вариант — это обратиться в надзорные органы. Если продавец отказывается возвращать деньги, можно написать жалобу в Роспотребнадзор, а также подать иск в суд.
Если вы обнаружили, что купили "некомплект"
В этом случае необходимо сообщить о проблеме продавцу и потребовать бесплатного устранения дефектов или возмещения расходов на их самостоятельное исправление. Если продавец отказывается признавать факт продажи некомплектного изделия, то необходимо в срок до 14 дней после покупки написать претензию в двух экземплярах с подробным описанием выявленных дефектов. Через четыре рабочих дня магазин обязан сообщить о своем решении: недостаток будет устранен (на это отводится не более 45 дней) или будет проведена экспертиза.
Если по истечении этого срока дефект не был устранен, то необходимо потребовать заменить товар на идентичный или такой же, но другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены. Деньги вам обязаны перечислить в течение 10 дней.
Если продавец объявит о невозможности замены, то покупатель может настаивать на возврате уплаченной суммы. Деньги должны быть выплачены или переведены на счет в течение 10 дней с момента поступления требования.
Вы случайно испортили товар в магазине
Согласно закону, потребитель обязан заплатить за причиненный ущерб в том случае, если преднамеренно или по собственной неосторожности нанес вред каким-то товарам. То есть если бутылка с напитком выскользнула из рук и разбилась, то покупатель обязан заплатить.
Если это произошло по вине магазина (мокрый пол, неудобное расположение торговых рядов, неустойчивое положение на стеллаже), то потребитель не несет никакой ответственности.
В этом случае необходимо объяснить представителям магазина, что товар был испорчен не по вашей вине. Если администрация магазина не принимает объяснения и вынуждает платить, то следует попросить представителя администрации составить акт о порче товара. В акте нужно подробно описать обстоятельства инцидента, доказательства невиновности подкрепить подписями свидетелей.
Если вы хотите сдать в интернет-магазин невозвратный товар
В обычный магазин такие вещи, как чулки, телефон, духи, можно сдать, только если товар оказался бракованным. С покупками, приобретенными через интернет, ситуация иная.
То есть косметику, купальник, фотоаппарат и др. в интернет-магазин можно вернуть. При отсутствии чека или квитанции можно предоставить sms-уведомление или электронную квитанцию о списании денежных средств.
Однако если товар, который относится к категории невозвратных, привез курьер, а потребитель осмотрел и сразу не вернул, то впоследствии вернуть этот товар покупатель не имеет права. Также нельзя вернуть товар, изготовленный на заказ.
Если продукт оказался просрочен
Первое, что необходимо сделать, — как можно быстрее обратиться в магазин. При себе должен быть просроченный товар, оригинал или копия кассового чека, паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и банковская карта. Нужно объяснить ситуацию администратору и потребовать возврата денег.
Специалисты предостерегают от того, чтобы отдавать администратору товар и оригинал кассового чека до момента возврата денег.
Если продавец отказывается возвращать деньги, нужно потребовать Книгу отзывов и предложений, в которой коротко изложить суть проблемы и потребовать удовлетворения требований в течение семи дней. Кроме того, стоит предупредить, что в случае отказа последует обращение в Роспотребнадзор и суд. Покупателю также необходимо оставить контактные данные.