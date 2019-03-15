На ценнике одно, а на кассе другое. Как совершить покупку и не пожалеть об этом

Первое, что необходимо сделать, — это сообщить об ошибке продавцу в течение 20 дней с даты доставки. Требования о возврате уплаченной суммы и возмещении убытков следует изложить в письменном виде в претензии, адресованной продавцу.

При отсутствии чека или другого документа, подтверждающего факт оплаты товара, потребитель может ссылаться на другие доказательства приобретения товара у продавца. Например, на гарантийный талон, электронную переписку, на sms.

Эксперты советуют перед покупкой в интернет-магазине обратить внимание на информацию о товаре. Должны быть указаны такие данные, как основные потребительские свойства, страна изготовления, цена и порядок оплаты товара, условия приобретения товара и доставки, сроки и условия возврата товара ненадлежащего качества.