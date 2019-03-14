Основная волна сдачи ЕГЭ в 2019 году пройдет с 27 мая по 13 июня

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Абитуриенты в 2019 году будут сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) с 27 мая по 13 июня. Утвержденный Минпросвещения и Рособрнадзором приказ с расписанием размещен в четверг на интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, основная волна ЕГЭ-2019 начнется 27 мая с экзаменов по географии и литературе. 29 мая пройдет ЕГЭ по математике базового и профильного уровней. 31 мая - по истории и химии, 3 июня - по русскому языку. Иностранные языки будут сдавать 5, 7 и 8 июня. Экзамен по физике назначен на 5 июня, по обществознанию - 10 июня, по биологии, информатике и ИКТ - 13 июня.

В приказе уточняется, что досрочная сдача, в которой принимают участие выпускники прошлых лет и выпускники 2019 года по уважительной причине, пройдет с 20 марта по 1 июля.

Сентябрьская волна ЕГЭ запланирована на следующие сроки: 3 сентября - русский язык, 6 сентября - математика базового уровня. Согласно порядку проведения ГИА, к сдаче в эти сроки допускают тех, кто несмотря на плохие результаты по итогам основной волны, планирует получить аттестат об окончании школы.