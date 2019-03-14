Кузнецова выступает за принятие закона о многодетных семьях

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает необходимым принять федеральный закон о поддержке многодетных семей. Об этом она заявила в четверг на заседании научно-экспертного совета при председателе Совета Федерации.

"В качестве предложений от института уполномоченных по правам ребенка детский омбудсмен сказала о необходимости и дальше совершенствовать правовую базу по поддержке многодетных семей, о необходимости принятия федерального закона о многодетных семьях", - говорится в сообщении на сайте детского омбудсмена по итогам заседания.

В настоящее время, уточняется в релизе, меры социальной поддержки многодетных семей установлены указом президента 1992 года и законодательством субъектов.

"Предусмотренный указом перечень мер социальной поддержки исполняется лишь чуть более чем в 30 субъектах РФ. В остальных либо вводится имущественный ценз (предоставление мер зависит от совокупного дохода семьи или критерия малоимущности), либо вовсе не применяется", - отметила Кузнецова, слова которой приводятся в релизе.

Детский омбудсмен подчеркнула необходимость создания правовой базы для развития системы поддержки многодетных семей. "Без законодательного фундамента, к сожалению, это развивается достаточно непросто", - подчеркнула Кузнецова.

Детский омбудсмен также попросила ускорить принятие нормативных документов по материнскому капиталу. "Сейчас министерством труда внесен законопроект по совершенствованию норм выдачи материнского капитала, в одном из субъектов РФ сегодня отказывают в материнском капитале семьям переселенцев. Это не соответствует тем задачам, которые перед нами поставил президент по совершенствованию мер социальной политики", - сказала уполномоченный.