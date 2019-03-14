Власти Мордовии окажут поддержку малообеспеченным жителям при переходе на цифровое ТВ

САРАНСК, 14 марта. /ТАСС/. Власти Мордовии окажут материальную поддержку малообеспеченным гражданам при покупке оборудования, необходимого для перехода на цифровое эфирное вещание. Об этом в четверг сообщил ТАСС министр информатизации и связи Республики Мордовия Игорь Вольфсон.

Россия в 2019 году полностью перейдет от аналогового к цифровому телевещанию. Отключение аналогового телевизионного вещания в России будет проходить в три этапа и завершится 3 июня 2019 года. Республика Мордовия перейдет на цифровое телевещание 15 апреля.

"У нас разработаны меры социальной поддержки, финансовую помощь на приобретение оборудования, необходимого для перехода на цифровое вещание, могут получить граждане, у которых среднедушевой доход в семье не превышает прожиточного минимума. Нескольким гражданам поддержка уже оказана", - сказал Вольфсон.

Он уточнил, что помощь при покупке приставок DVB T2 может понадобиться нескольким тысячам семей.

"Сейчас около 4% населения республики (население Мордовии порядка 800 тыс. человек) еще не переключились на цифровое вещание. По моим экспертным оценкам, максимально понадобиться 5-6 тыс. приставок. Тем, кому затруднительно самостоятельно купить приставку, мы окажем меры соцподдержки в соответствии с нашими законодательными нормами, у нас есть достаточно средств для помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию", - уточнил министр.

С запуском сети цифрового вещания граждане России бесплатно получат набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагался только в платных пакетах.