Генсек ООН заявил, что 2018 год был самым негативным для климата

ООН, 14 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что 2018 год стал самым негативным с точки зрения климатических изменений за историю наблюдений.

"2018 год побил все рекорды по негативным показателям, - отметил он в четверг, выступая на закрытии саммита "Одна планета" в Найроби. - Он стал четвёртым самым теплым годом за историю наблюдений".

По словам генсека, в 2018 году все регионы мира подверглись климатической дестабилизации - "от разрушительных тайфунов на Филиппинах и на юге Китая до экстремальной засухи в Аргентине и Южной Африке".

"Чтобы предотвратить дальнейшие разрушительные последствия, по данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата, нам нужны быстрые глобальные преобразования, - указал Гутерриш. - К 2030 году необходимо снизить уровень вредных выбросов в атмосферу на 45% от показателей 2010 года, а к 2050 нужно достичь нулевых выбросов".