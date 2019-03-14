В Узбекистане воссоздадут военный лагерь времен Тамерлана

ТАШКЕНТ, 14 марта. /ТАСС/. Лагерь, в котором проходили подготовку воины известного завоевателя Тамерлана (1336-1405), воссоздадут в Кашкадарьинской области Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба министерства юстиции.

"Утвержден план мероприятий по организации новых туристических направлений в Кашкадарьинской области. <...> Будет основан этнокишлак - лагерь военной подготовки воинов Амира Темура [так в Узбекистане называют Тамерлана]", - приводит пресс-служба текст постановления правительства.

В последнее время власти страны всерьез занялись развитием туристической отрасли и продвижением положительного имиджа Узбекистана за рубежом. В 2018 году для посещения были открыты уникальные археологические и природные объекты в Джизакской и Кашкадарьинской областях. Теперь решено в нескольких селениях построить туристическую инфраструктуру - гостевые дома, кемпинг и стилизованный этнический городок с юртами.

Пещера Тамерлана

Кашкадарьинская область неслучайно была выбрана для размещения такого туристического объекта. По легенде, именно здесь в одной из пещер Гиссара великий завоеватель со своим войском пережидал зиму перед очередным походом. Эта пещера так и называется - пещера Амира Темура.

Она надежно укрыта от любопытных глаз и потенциального врага. Сначала надо спуститься почти на 200 метров по неприметной тропе. Открывающийся взору живописный каньон, окруженный со всех сторон отвесными скалами, называют в народе "львиная крепость". Лишь пройдя около шести километров по этой долине, можно попасть в саму пещеру.

Она состоит из двух "помещений": по легенде, в одном из них жили воины, а во втором держали своих коней. Длина пещеры более 650 метров. В дальнем конце ее расположено подземное озеро.

"Проигрывает тот, кто спешит"

Согласно преданию, молодой Тамерлан проиграл сражение и вынужден был отступать. Он был в ярости и рвался снова в бой. Одним вечером, когда воины уже не могли идти дальше, ему пришлось разбить лагерь и самому остановиться в хижине одинокого старика. Тот был так беден, что смог предложить гостю лишь мучную похлебку. Но будущий великий завоеватель был очень голоден, он с жадностью отхлебнул большой глоток и обжег губы. Тогда старик заметил, что тот, кто спешит, проигрывает. Тамерлан понял, что хотела сказать ему судьба устами мудреца - к большому сражению надо основательно подготовиться.

Надвигалась зима, и разбитому войску требовалось хорошее укрытие. Тогда Тамерлан нашел большую пещеру с подземным озером, вокруг которой в изобилии водилась дичь. Там он разбил лагерь, и воины провели зиму в постоянных тренировках, совершенствуясь в боевых искусствах. По весне войско было готово выступить в поход и одержало много побед.