Чиновники обживают новый правительственный комплекс в "Москва-Сити"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Правительственный комплекс в одной из башен "IQ-квартала" делового центра "Москва-Сити", куда до конца года переедут Минэкономразвития, Минпромторг, Минкомсвязи и ряд других ведомств, постепенно оживает и заполняется новыми обитателями. В начале недели свои рабочие места заняли первые сотрудники МЭР - в их числе и сам глава ведомства.

В четверг правительственный комплекс посетил и премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он осмотрел несколько этажей офисной башни, найдя эти рабочие пространства "современными и абсолютно актуальными". Здесь ему настолько понравилось, что глава кабмина не исключил возможности проведения ряда своих крупных совещаний в просторном ситуационном центре нового комплекса - этот зал оборудован всем необходимым для подобных встреч, включая современную систему видео-конференций и специальную защищенную связь.

Первые обитатели комплекса делились с премьером исключительно положительными впечатлениями, хотя есть и те, кому новые офисы с непривычки пока кажутся тесными. Но многим по душе панорамные виды из окон высотки (ими любовался и премьер во время осмотра). "Будет видно все фейерверки Москвы. Вон и Кремль видно", - поделился один из работников правительственной башни.

Сложная планировка

Многих чиновников, привыкших к советским министерским помещениям с коридорно-кабинетной системой, планировка современного комплекса путает. Чтобы облегчить знакомство с новым рабочим пространством, каждому сотруднику выдается специальная памятка. В эффектно оформленном полиграфическом альбоме можно найти не только информацию о планировке и поэтажном расположении ведомств, но и инструкцию по использованию лифтов - в высотных зданиях лифтовые шахты разделяются на несколько групп, и чтобы оказаться на нужном этаже иной раз приходится делать "пересадки". Кроме того, в памятке содержится информация об имеющихся общественных пространствах, столовых и кафе. Есть и общая информация о заведениях, работающих на территории многофункционального терминального комплекса IQ-квартал.

Как рассказал Медведеву министр экономического развития Максим Орешкин, одна из сотрудниц его ведомства отказывалась переезжать, потому что боялась высоты. "А теперь, когда переехала, сидит у окна, и никому это место не отдает", - с улыбкой отметил он.

Расположение министерств

Практически каждому ведомству в башне отводится несколько этажей. Больше всего - 10 этажей - занимает Минэкономразвития, которое планирует вывести сюда весь штат сотрудников, сейчас работают в трех больших многоэтажных зданиях в центре Москвы. При этом руководители ведомств размещаются не со своими подчиненными, а занимают отдельный этаж на верху башни. Чуть ниже - два этажа для заместителей министров и руководителей подведомственных учреждений. Корреспондент ТАСС застал активную работу по подготовке нового кабинета одного из заместителей министра промышленности и торговли. Остальные кабинеты заместителей главы Минпромторга пока пустуют, но все места распределены - у дверей каждого кабинета уже установлены именные таблички.

Общественные пространства

Привыкшие работать в отельных кабинетах чиновники теперь разместились офисе, организованном по принципу open space. Но впечатления от некоторой непривычной тесноты рабочих столов сглаживают панорамные окна, которые наполняют офисное пространство светом и воздухом, в целом создавая ощущение уюта. Немного "жизни" привносят и аккуратно расставленные у окон кадки с декоративными растениями.

На каждом этаже оборудованы гардеробные комнаты, кухни, складские помещения, а для тех, кому все же необходимо поработать в одиночестве, предусмотрены небольшие застекленные кабинки для индивидуальной работы. На некоторых этажах есть душевые комнаты, кроме того, сотрудники очень ждут открытия в комплексе спортивного зала.

Особого внимания заслуживает пропускная система в новом комплексе - здесь установлена биометрическая система пропуска по отпечаткам пальцев. Каждому сотруднику оформляется допуск на строго определенные территории - большая часть чиновников может передвигаться только по этажам своих ведомств (помимо общих этажей со столовыми и другими совместными пространствами), у отдельных сотрудников есть доступ к министерскому этажу.

Несмотря на строгую структуру, новый комплекс в целом оставляет впечатление демократично организованного пространства, где в одном из кафе запросто можно встретить министра, в перерыве между работой забежавшего за чашкой кофе. Такую идиллическую картину наблюдал и корреспондент ТАСС - четыре руководителя переезжающих ведомств, проводив своего высокого гостя (премьер-министра) после совещания в Сити, позволили себе расслабиться и, сняв пиджаки сели за общий столик пить кофе и обсуждать итоги дня. Вероятно, атмосфера открытости повлияла и на них.