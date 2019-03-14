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Департамент по вопросам охоты появится в Минприроды в ближайшее время

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин ранее заявлял, что 12-й департамент появится в первом квартале 2019 года

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Департамент по вопросам охоты появится в Минприроды в ближайшее время, структура и руководитель департамента также будут представлены в сжатые сроки. Об этом в четверг сообщает пресс-служба министерства.

В декабре глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил, что департамент по вопросам охоты будет создан в первом квартале 2019 года.

"Постановлением правительства РФ от 13 марта 2019 года внесены изменения в структуру Министерства природных ресурсов и экологии РФ в части формирования еще одного - 12-го департамента [по вопросам охоты]. В развитие норм постановления правительства РФ готовится приказ министерства о создании нового профильного департамента. Структура и руководитель департамента будут представлены в сжатые сроки", - говорится в сообщении.

Вновь создаваемый департамент в своей работе намерен опираться на мнение экспертного сообщества, подчеркнули в Минприроды.

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