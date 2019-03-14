НИУ ВШЭ готов выделить 40 млн рублей на программу стажировок для исследователей

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) планирует выделить порядка 40 млн рублей на программу стажировок для научно-педагогических работников и аспирантов университетов России, запуск которой планируется осуществить в 2019 году. Об этом в четверг журналистам сообщил ректор вуза Ярослав Кузьминов.

"В 2019-2020 годах в ВШЭ стартует программа стажировок для научно-педагогических работников и аспирантов российских университетов и научно-исследовательских институтов. Стажеры смогут провести в университете от двух недель до полугода, активно включившись в исследовательскую работу подразделений ВШЭ", - сообщил Кузьминов.

Ректор отметил, что подбор заявок начнется 25 марта. Бюджет, который планируется направить на реализацию программы, будет зависеть от востребованности со стороны стажеров. "Мы сумму считали, порядка 30-40 млн рублей мы готовы выделить. Естественно, мы можем потратить меньше, а можем и расширить, если будет большой спрос", - сказал Кузьминов.

По его словам, вуз ориентируется на цифру в 200-300 человек в год. "Мы не хотим ограничивать кандидатов по возрасту", - добавил он.