Вопрос о штрафе за неучастие Украины в "Евровидении" рассмотрят после конкурса

ЖЕНЕВА, 14 марта. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Вопрос о возможных штрафных санкциях в отношении Украины за отказ участвовать в "Евровидении-2019" года будет решен по завершении конкурса. Об этом заявил в четверг ТАСС официальный представитель Европейского вещательного союза (ЕВС) Дэвид Гудман.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Украина оштрафована за отказ участвовать в конкурсе, и когда могут быть наложены штрафные санкции, он сказал: "ЕВС и [Израильская корпорация общественного вещания] "Кан" сосредоточили внимание на том, чтобы сделать песенный конкурс "Евровидение" этого года действительно зрелищным событием. Какое-либо дальнейшее решение, касающееся ухода Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), будет принято после события".

Официальный представитель пояснил, что такое решение будет приниматься "в консультации с Референтной группой, являющейся руководящим органом конкурса". "Тем временем, мы ожидаем, что будем приветствовать в мае в Тель-Авиве все участвующие страны", - заключил Гудман.

23 февраля украинская певица Maruv (Анна Корсун) выиграла национальный отбор на "Евровидение". После победы в конкурсе НОТУ выставила Maruv жесткие условия, включая ряд политических требований, принять которые певица отказалась. В результате организаторы отбора предложили отправиться на "Евровидение-2019" двум другим финалистам, занявшим второе и третье места. Но и они ответили отказом. Заранее заявили о нежелании ехать на "Евровидение" и музыканты, занявшие четвертое место в финале.

НОТУ 27 февраля заявила, что отказывается в этом году направлять своего представителя на песенный конкурс. В этих условиях известный украинский артист Андрей Данилко (сценический образ Верка Сердючка) заявил, что в случае необходимости готов выступить на "Евровидении-2019". Данилко уже представлял Украину на "Евровидении-2007" в Хельсинки. По итогам голосования он занял второе место.

Полуфиналы и финал 64-го европейского песенного конкурса пройдут 14-18 мая в Израиле.