Во Франции нашли второе топливное пятно после крушения корабля Grande America

ПАРИЖ, 14 марта. /ТАСС/. Второе топливное пятно, которое образовалось после крушения итальянского судна Grande America в Бискайском заливе недалеко от Франции, обнаружено в четверг утром. Об этом сообщил министр экологического перехода Франции Франсуа де Рюжи.

"В ходе наблюдений с воздуха и на спутниковых снимках были обнаружены два пятна: одно - вчера вечером, второе - сегодня утром", - заявил он в эфире телеканала BFMTV.

По его словам, речь идет о топливе из баков корабля, а не о нефти или опасных химикатах, которые были в контейнерах на борту. Министр также добавил, что существует угроза, что пятна могут достигнуть берега, если не удастся полностью откачать остатки топлива.

Представитель Морской префектуры атлантической зоны Франции Риаз Ахун добавил, что погодные условия ограничивают проведение операции. "Одно пятно достигает 13 км в длину и 7 км в ширину, второе - 9 км в длину и 7 км в ширину. Они расположены на расстоянии 20 км друг от друга", - уточнил он и добавил, что с большой вероятностью к этим выходным они не достигнут побережья.

О катастрофе

Судно Grande America затонуло примерно в 180 морских милях (333 км) к западу от французского порта Ла-Рошель. Корабль следовал из Гамбурга в порт Касабланки. В ночь на 11 марта, когда судно находилось в 263 км от мыса Пенмарш, на борту возник сильный пожар. Капитан проинформировал французские морские власти о возникновении чрезвычайной ситуации, после чего отдал распоряжение всем покинуть корабль на спасательной шлюпке.

На место ЧП оперативно вылетел морской патрульный самолет Falcon 50, также в район бедствия корабля был направлен морской буксир. Ухудшение погодных условий не позволило взять под контроль распространение огня. В результате сильного ветра у судна возник сильный крен, оно затонуло.

Как сообщил в среду в городе Брест, где находится штаб морской префектуры французской зоны Атлантики, Жан-Луи Лозье, морской префект города Бреста, владельцу судна было официально указано на необходимость "принять меры с тем, чтобы устранить ту опасность судоходству и окружающей среде, которую представляют контейнеры и другие находящиеся на плаву элементы структуры корабля". Владелец также обязан "принять меры для устранения последствий возможного загрязнения морской среды".

По данным морской префектуры, на корабле находилось сорок пять контейнеров с опасными веществами.