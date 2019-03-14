Исторический семинар проведут израильские эксперты в Ярославле в 2019 году

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Исторический семинар планирует провести Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова (ЯрГУ) совместно с экспертами из Израиля осенью 2019 года. Об этом ТАСС сообщил ректор вуза Александр Русаков.

"Мы хотели бы провести исторический семинар, скорее всего, это будет осенью этого года. Семинар может быть посвящен нашему выпускнику Демидовского юридического лицея 1915 года Владимиру Жаботинскому - одному из основоположников политической культуры Государства Израиль, писателю. Это была идея Посла Израиля господина Корена", - сказал Русаков.

Гарри Корен посетил Ярославль в четверг, он встретился с властями региона, а также с представителями научного сообщества. "Договорились, что уже в этом году проведем совместный исторический семинар с приглашением представителей ученого сообщества Израиля", - приводит пресс-служба правительства Ярославской области слова Корена.

По словам Русакова, семинар может объединить серию мероприятий. "Это может быть мероприятие в России, которое позволит нам более глубоко понять израильскую политологию и социологию, политическую культуру, вопросы, связанные с политикой Государства Израиль. И, возможно, это будут некие специальные работы в области социологии и политологии, совместные с коллегами из Израиля. Мы бы очень хотели на это надеяться", - сказал ректор.

ЯрГУ им. П. Г. Демидова был открыт в 1970 году. Университет считается преемником Демидовского юридического лицея, основанного в 1803 году. Сейчас в вузе обучается свыше 7 тыс. студентов на 10 факультетах.